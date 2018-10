Bolsonaro falha maioria absoluta por um triz mas entra de rompante no Congresso

Estes resultados confirmam uma espécie de renovação política, com o PSL de Bolsonaro a substituir o PSDB no bipartidarismo até aqui formado com o PT. O PSDB ficou-se pelos 4,76%, o pior resultado de sempre do partido. Confirma-se também uma câmara dos deputados altamente fragmentada, com 30 partidos a assegurarem representação parlamentar.

Esta eleição apontou ainda o caminho da saída a conhecidas figuras da política brasileira, como são exemplo a não eleição da ex-presidente Dilma Roussef (PT) e do actual líder desta câmara, Eunício Oliveira (MDB, o partido do ainda presidente Michel Temer).

A votação para o Senado (câmara alta) confirma a ideia de renovação com apenas oito dos 54 lugares senadores a serem reeleitos. Será o Senado mais fragmentado da democracia brasileira, com 21 partidos representados nesta câmara alta.

Segunda volta entre os mais rejeitados





"O tapa na cara da política tradicional" dado pelas urnas, como titula o Folha de São Paulo, deu continuidade ao processo iniciado ainda em 2013 quando multidões se juntaram em protestos nas ruas contra os vícios de um regime enfraquecido pelo fenómeno da corrupção destapado pela operação Lava Jato.





No entanto, os dois candidatos que restam à presidência do Brasil além de terem sido os mais votados, são também aqueles que apresentam maiores níveis de rejeição. Se Bolsonaro congrega os eleitores anti-PT descontentes com a corrupção e a violência nas ruas, Haddad beneficiou sobretudo do facto de o partido do popular e condenado Lula ter mantido forte apoio no Nordeste do país.





O grande desafio de Haddad passa agora por também ele conseguir congregar os votos dos eleitores moderados, afirmando-se como o candidato das forças democráticas. E Haddad, na reacção ao resultado, disse estar já a trabalhar nesse sentido. "[Quero] um governo para todos", disse avisando que "essa eleição põe muita coisa em risco".





Pelo seu lado, Bolsonaro vai prosseguir a sua afirmação enquanto político anti-sistema como o demonstraram as declarações de vitória. O candidato reaccionário deixou mesmo no ar a ideia de que as eleições não terão decorrido em total normalidade, insinuando que o voto electrónico poderá ter prejudicado: "se tivéssemos confiança no voto electrónico já teríamos o nome do futuro presidente da República".





No entanto, o candidato da direita radical parece ter ensaiado um novo discurso numa tentativa de se aproximar de eleitores mais moderados, afirmando que "temos de unir o nosso povo, unir os cacos que nos fez o governo da esquerda no passado".