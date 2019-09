Boris Johnson condenado a um acordo até dia 19 ou terá de pedir adiamento do Brexit

Depois de a Câmara dos Lordes ter também aprovado um travão a uma saída dos britânicos da União Europeia sem acordo, parece cada vez mais improvável que o primeiro-ministro consiga avançar com um Brexit no dia 31 do próximo mês. Só havendo um acordo com a UE até 19 de outubro é que isso será possível.

O primeiro-ministro britânico tem reiterado sucessivamente a intenção de haver um Brexit a 31 de outubro, com ou sem acordo com a União Europeia quanto à relação futura entre os dois lados – em temas como fronteiras, comércio e circulação de pessoas e mercadorias. "Não quero pedir a extensão do artigo 50.º", afirmou já por várias vezes.