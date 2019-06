Boris Johnson rejeita debate com rival e Hunt acusa-o de "cobardia"

Os dois "finalistas" na corrida à liderança do Partido Conservador, e consequentemente à chefia do governo britânico, já não vão realizar o debate televisivo na Sky previsto para esta terça-feira. Boris Johnson recusou debater com o seu adversário, Jeremy Hunt fala em "desrespeito" e considera tratar-se de "cobardia".