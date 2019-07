Boris Johnson vai ser o próximo primeiro-ministro britânico

O Partido Conservador anunciou esta manhã que Boris Johnson venceu a corrida à liderança dos "tories", derrotando o rival Jeremy Hunt num processo eleitoral que se prolongou durante um mês.

Os cerca de 160 mil militantes dos Conservadores escolheram o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, de 55 anos, que foi uma das figuras mais relevantes na campanha pelo Brexit. Boris Johnson obteve 92.153 votos, derrotando assim Jeremy Hunt, de 52 anos, que é atualmente ministro dos Negócios Estrangeiros e obteve 46.656 votos.

Esta quarta-feira efetiva-se a demissão de Theresa May como líder conservadora e na quarta-feira Boris Johnson é recebido pela rainha no Palácio de Buckingham para ser formalmente designado primeiro-ministro do Reino Unido.

Cumpre-se assim um desfecho há muito anunciado e chega ao fim o trilho percorrido durante mais de 30 anos por Johnson para ocupar o número 10 de Downing Street.

Após o anúncio, o vencedor declarado faz um discurso, mas Theresa May só deverá apresentar a demissão à rainha Isabel II na tarde de quarta-feira, deixando o lugar para o novo líder do partido do governo.