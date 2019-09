Boris Johnson: "Vou fazer tudo o que me for possível para nos tirar da UE a 31 de outubro"

Nem as derrotas dos últimos dias demovem o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, da sua intenção de concretizar o Brexit a 31 de outubro, a data prevista no último acordo com a União Europeia. A garantida foi dada pelo chefe de governo, na tarde desta quinta-feira, numa cerimónia com forças de segurança.

"Vou fazer tudo o que me for possível para nos tirar da União Europeia a 31 de outubro", disse durante o discurso, defendendo que "se o povo pensa que [o Reino Unido] deve permanecer na UE depois dessa data, então, cabe ao povo decidir". Antes da cerimónia, já tinha sido revelado que Boris apresenta, na próxima segunda-feira, uma nova moção na Câmara dos Comuns para convocar eleições antecipadas. A primeira tentativa aconteceu na noite de quarta-feira, mas o Partido Conservador não alcançou a necessária maioria. Com esta decisão, o líder conservador pretende recuperar o controlo sobre o processo do Brexit, que sofreu nova reviravolta esta semana.