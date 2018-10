Reuters

Banco BTG Pactual SA -

Bolsonaro chama-lhe o seu "posto Ipiranga". A expressão foi utilizada numa publicidade na televisão da rede de postos de combustível Ipiranga onde o protagonista dava sempre a mesma resposta às questões: "Pergunta no posto Ipiranga". Jair Bolsonaro, que a partir do dia 1 de Janeiro será o presidente do Brasil, já admitiu que não percebe do assunto, tendo delegado em Paulo Guedes a política económica de um país economicamente deprimido . As suas prioridades são três: reformar a segurança social, privatizar para reduzir a dívida e diminuir os gastos do Estado.Este domingo, após ser conhecida a vitória, o futuro 'super-ministro' da Fazenda [Finanças], Planeamento, Indústria e Comércio elencou as suas três prioridades. "Precisamos de uma reforma da previdência", começou por dizer, citado pela Globo , referindo-se à segurança social, a qual quer também privatizar, passando a um modelo de capitalização. Estas declarações vão ao encontro das propostas já referidas na campanha.A segunda prioridade passa pelas despesas com os juros da dívida pública. "Vamos acelerar as privatizações porque não é razoável o Brasil gastar 100 bilhões [mil milhões] de dólares por ano de juros da dívida. O Brasil reconstrói uma Europa todo ano", afirmou. A estratégia é privatizar os activos públicos - admite-se até a privatização da Petrobras - para reduzir o endividamento público. A ideia é cortar a dívida pública em 20% com um programa de privatizações que poderá chegar aos 700 mil milhões de reais (152,3 mil milhões de euros).A terceira prioridade passa pela reforma do Estado, especificamente nos gastos públicos. "Nós vamos ter que reduzir privilégios e desperdícios", garantiu. O objectivo é assegurar que no próximo ano há um saldo primário - excluindo o serviço da dívida - neutro, para depois começar a registar excedentes. A estratégia passa também pela descentralização. O slogan é "mais Brasil, menos Brasília" (capital onde está o Governo central).A consolidação orçamental terá de ser feita ao mesmo tempo que o Estado vai reduzir a carga fiscal. Paulo Guedes, visto como um liberal na economia (estudou na Universidade de Chicago, nos EUA), quer reduzir os impostos aos trabalhadores e às empresas.Neste momento, o défice orçamental contabilizando a factura dos juros continuará acima dos 7% do PIB. Já o saldo primário, que exclui os encargos com os juros da dívida, continuará a ser negativo até 2022 nas previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI).Segundo o InfoMoney Brasil , outro dos objectivos de Paulo Guedes - co-fundador do banco de investimentoé fazer passar uma lei que garanta a independência política do Banco Central do Brasil.O novo titular da pasta das Finanças irá encontrar um rácio da dívida pública nos 84% em 2017, segundo os dados do FMI, e uma economia em fraca recuperação com um crescimento de 1% no ano passado, após dois anos de recessão.De acordo com a Reuters, Jair Bolsonaro vai encontrar-se com os seus futuros ministros, incluindo Paulo Guedes, já esta terça-feira, dia 30 de Outubro. Apesar da confiança de Bolsonaro em Guedes, há quem antecipe conflito, recordando que o agora presidente-eleito era contra a privatização das empresas estatais, principalmente de sectores-chave como o da energia.Uma das medidas mais polémicas é a de que os homens devem ganhar mais do que as mulheres uma vez que as últimas têm um "direito a mais", a licença de maternidade, por serem mães.Além disso, Paulo Guedes não escapa a uma investigação da justiça brasileira. O futuro ministro está a ser alvo de investigações do Ministério Público Federal que apuram possíveis "crimes de gestão temerária ou fraudulenta de investimentos advindos de fundos de pensão", diz a Globo, o que foi refutado pela defesa de Guedes.