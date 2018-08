Brasil registou um excedente na balança comercial nos sete meses de 2018

Segundo informações divulgadas hoje pelo Ministério da Indústria e Comércio Exterior, nos sete primeiros meses de 2018, as importações brasileiras cresceram 21,1% e somaram 102,4 mil milhões de dólares (87,9 mil milhões de euros).

Esse forte aumento foi atribuído à recuperação da Economia, que teria levado as empresas a aumentarem suas compras no exterior, principalmente bens de capital (máquinas e equipamentos para produção), que cresceram 83,7% entre Janeiro e Julho.

Embora as exportações do Brasil também tenham aumentado no mesmo período, realizaram-se a um ritmo mais lento, incentivadas principalmente pela desvalorização da moeda brasileira frente ao dólar, o que melhorou a competitividade dos produtos do país no exterior.

As exportações subiram 7,3% entre Janeiro e Julho em relação aos primeiros sete meses do ano passado, totalizando ganhos de 136,5 mil milhões de dólares (117,2 mil milhões de euros).

Os produtos cujas vendas ao exterior cresceram mais foram matérias-primas, principalmente alimentos e minerais, com expansão de 10,6%, graças ao melhor preço no mercado externo.

Depois do excedente comercial recorde registado no ano passado de 68 mil milhões de dólares (58,4 mil milhões de euros), o Brasil espera uma redução desse saldo positivo para cerca de 50 mil milhões de dólares (42,9 mil milhões de euros) neste ano.

Economistas consultados na semana passada pelo Banco Central, porém, prevêem que o país terminará 2018 com um excedente na sua balança comercial de 58 mil milhões de dólares (49,8 mil milhões de euros).

A economia do Brasil, a maior da América Latina, sofreu uma profunda recessão em 2015 e 2016, mas começou a recuperar no ano passado, quando cresceu 1%.

Em 2018, o Governo brasileiro estima oficialmente que o Produto Interno Bruto (PIB) do país deve avançar 1,6%.