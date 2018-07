Brasil revê previsão de crescimento do PIB de 2,5% para 1,6% em 2018

O Governo brasileiro reviu em baixa, de 2,5% para 1,6%, a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2018.

A nova projecção apresentada no relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas foi divulgada pelo Ministério do Planeamento.

Segundo o órgão, a diminuição da expectativa de crescimento da economia brasileira foi causada pela alta do dólar e pelo impacto da paralisação dos camionistas em Maio.

A revisão ficou mais próxima da análise de 100 especialistas consultados no boletim Focus, uma pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central do Brasil, na qual os agentes do mercado estimaram um crescimento do PIB de 1,5% em 2018.

A previsão para o crescimento da economia brasileira em 2019 também foi revista em baixa no relatório bimestral do Ministério do Planeamento, passando de 3,3% para 2,5%.

O mesmo documento elevou as suas expectativas sobre a inflação, que passou de 3,4% para 4,2% em 2018. O objectivo estabelecido para a inflação pelo Governo brasileiro neste ano é de 4,5%.