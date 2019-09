Boris Johnson garante que não se demite se Brexit for adiado

Primeiro, disse que preferia aparecer "morto numa valeta" do que ir a Bruxelas pedir uma nova extensão do prazo. Mas agora o líder do Partido Conservador garante que não deixará o cargo para evitar ter que pedir uma extensão do prazo para concretizar o Brexit com acordo.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, garantiu este domingo que não se vai demitir para evitar ter de pedir à Comissão Europeia que o Brexit seja adiado para lá do final de outubro. A posição do líder britânico mantém-se, apesar de o parlamento britânico ter aprovado uma lei que exige a extensão do prazo para o Reino Unido sair da União Europeia caso os deputados não aprovem um acordo com a UE.





"Não [penso em demitir-se para evitar pedir um prolongamento do prazo]. Comprometi-me a liderar o partido e o país em momentos difíceis e vou continuar. Acredito que é a minha responsabilidade", disse em entrevista à BBC. Logo a seguir à decisão do parlamento, o líder do Partido Conservador tinha dito que preferia aparecer "morto numa valeta" do que ir a Bruxelas pedir uma nova extensão do prazo.



Johnson deu assim a entender que não se demitirá, mesmo que o dia de saída do Reino Unido da UE seja adiado. Mas disse também que há "boas probabilidades" de haver um acordo de saída até à data definida.