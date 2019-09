Brexit: Governo anuncia "maior campanha de informação pública de todos os tempos"

O Governo britânico anunciou hoje que vai lançar a "maior campanha de informação pública de todos os tempos" para preparar as pessoas e as empresas para o 'Brexit', de acordo com um comunicado oficial.

Sob o título "Preparem-se para o 'Brexit'", a campanha destina-se a sensibilizar as pessoas e empresas para as áreas prioritárias de preparação para uma saída do Reino Unido da União Europeia em 31 de outubro e será divulgada através de televisões, redes sociais, cartazes e outras plataformas.