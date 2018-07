Brexit: May assume liderança das negociações com a União Europeia

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou hoje que vai liderar as negociações sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), que até ao momento foram encabeçadas pelo ministro para o 'Brexit'.

"É essencial que o Governo se organize da maneira mais eficaz que permita a saída do Reino Unido da União Europeia", afirmou a primeira-ministra num comunicado escrito para o parlamento britânico, anunciando a alteração da distribuição de tarefas do Governo.

"Eu irei liderar as negociações com a União Europeia, com o Secretário de Estado para a Saída da União Europeia (Dominic Raab) a delegar em meu nome", indicou May acrescentando que o ministério do 'Brexit' continuará a liderar "todas as preparações do Governo" para a saída da UE.





No entanto a primeira-ministra não irá discutir directamente com o negociador principal do bloco comunitário para o ‘Brexit’, Michel Barnier, afirmou hoje Olly Robbins, conselheiro de May para a UE, numa intervenção no Parlamento.