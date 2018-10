Negociador britânico espera acordo para o Brexit até 21 de Novembro

Na missiva, enviada à comissão sobre o 'Brexit' da Câmara dos Comuns, Raab afirma que se reunirá com os deputados "quando for finalizado um acordo" e que "de momento" espera que 21 de Novembro "seja adequado".

A carta tem data de 24 de Outubro, quarta-feira da semana passada, e foi divulgada hoje pela comissão.

O Reino Unido deverá sair da União Europeia (UE) a 29 de Março de 2019, mas as duas partes ainda não chegaram a acordo, o que suscitou receios de uma saída sem acordo, que teria consequências muito negativas para todos.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse que 95% do acordo de saída está fechado, permanecendo por resolver a questão da fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte.

O Reino Unido e a UE concordam que não deve haver uma fronteira rígida, mas rejeitam as propostas um do outro.

A cimeira europeia de 17 e 18 de Outubro, que tinha sido apontada como prazo para uma solução, terminou num impasse, mas tanto Londres como Bruxelas afirmaram que ainda é possível chegar a acordo e as negociações continuam desde então.

O acordo que vier a ser alcançado tem de ser aprovado pelo Parlamento Europeu (PE) e pelo Parlamento britânico.

O ministro para o 'Brexit' não adianta pormenores das negociações, mas afirma que a UE e o Reino Unido estão de acordo com "o princípio" de uma solução de recurso, designada de 'backstop', de uma união aduaneira que inclua todo o Reino Unido e não apenas a província britânica da Irlanda do Norte.

Uma solução de 'backstop' será activada apenas se não for concluído um acordo para as futuras relações comerciais com os restantes 27 Estados membros da UE em 31 de Dezembro de 2020, quando acaba o período de transição.