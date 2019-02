Brexit pode ser adiado até 2021

Fontes da União Europeia comentaram ao The Guardian que Donald Tusk é favorável a um alargamento do período de negociação se a Câmara dos Comuns continuar a rejeitar o acordo delineado por Theresa May com Bruxelas.

A saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit) poderá ser adiada até 2021. É este um dos cenários que está a ser analisado pelos responsáveis de topo europeus, avançaram ao The Guardian fontes comunitárias próximas do processo.



Esta possibilidade é colocada numa altura em que a primeira-ministra britânica, Theresa May, ainda não conseguiu ver serem aprovados na Câmara dos Comuns os termos do divórcio.





(notícia em atualização)