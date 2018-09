Brexit: UE descontente com plano de May exige avanços em Outubro para evitar não-acordo

Os líderes europeus persistem insatisfeitos com a posição de Londres em relação às liberdades fundamentais, ao mercado único e à questão da fronteira irlandesa. Fica o aviso: ou há avanços em Outubro que permitam convocar uma cimeira especial em Novembro, ou ganha força o cenário de não acordo, para o qual a UE está preparada, afiança Juncker.

As garantias de maior "optimismo" quanto à possibilidade de um acordo capaz de assegurar que o Brexit se processa de forma ordeira entoadas por Donald Tusk e Jean-Claude Juncker na cidade de Mozart, não impediram que estes dirigentes europeus se mostrassem insatisfeitos em relação ao plano delineado por Londres para a relação futura entre a União Europeia e o Reino Unido. Assim, os respectivamente presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia avisaram que ou há avanços concretos no próximo mês ou será tarde para evitar o indesejado cenário de não-acordo.





(Notícia em actualização)