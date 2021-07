Brilhante Dias acredita que falta de chips fica resolvida até ao final do ano

A disrupção nas cadeias de fornecimento provocada pela pandemia teve como consequência a escassez de vários componentes essenciais, desde logo os chips usados, por exemplo, nos computadores e na indústria automóvel. Mas apesar de persistirem problemas no acesso a este tipo de componentes, o secretário de Estado da Internacionalização está em crer que até ao final de 2021 será possível ter a situação regularizada."A perspetiva é que se possa regularizar até ao fim do ano", assegura Eurico Brilhante Dias em declarações feitas durante a entrevista concedida ao programa Conversa Capital, uma parceria entre o Negócios e a Antena 1. Todavia, regularizar a questão das encomendas ainda por satisfazer poderá levar mais tempo, reconhece."Mas percebemos que temos duas dimensões: as encomendas que queremos satisfazer para o futuro e aquilo que é conhecido como ‘backlog’, que são todas as encomendas que ainda não estão satisfeitas e que já deviam estar satisfeitas. Essa regularização vai demorar tempo", admite o governante socialista.Uma das consequências visíveis desta escassez de componentes diz respeito à indústria automóvel, um setor com um peso muito relevante para as exportações portuguesas. "A Autoeuropa continua com dificuldades de concluir carros. Está a montar carros incompletos para manter o processo produtivo, mas faltam os chips para chegar às partes fundamentais, as eletrónicas do automóvel".Outro exemplo conhecido está relacionado com a aquisição de computadores. "Veja-se a dificuldade nos computadores, onde nós também fomos envolvidos no quadro do Ministério dos Negócios Estrangeiros em ajudar os colegas do Ministério da Educação a trazer da China computadores tão necessários para mantermos o ensino à distância", recorda o secretário de Estado.

Seja como for, Brilhante Dias está convicto de que será possível regularizar a cadeia de abastecimento "até ao fim do ano", assegurando "que o fluxo normal de abastecimento e o equilíbrio de fluxo entre a oferta e a procura se possa regularizar progressivamente" de modo a que possa entrar, em concreto no que concerne aos chips, em "velocidade de cruzeiro em 2022".