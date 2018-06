O presidente destituído do Sporting reagiu com irritação à nomeação de Sousa Cintra como presidente da SAD e protagonizou um enorme volte-face, dando o dito por não dito.



Recorde-se que esta madrugada, já depois da assembleia geral que o destituiu, Bruno de Carvalho disse que tinha deixado de ser sócio e adepto do Sporting, tendo acusado alguns sócios de serem "bipolares" e afirmado que os resultados foram viciados.

Depois de esta madrugada ter anunciado que iria deixar de ser sócio e adepto do Sporting na sequência da sua destituição de presidente, Bruno de Carvalho, reagindo à nomeação de José Sousa Cintra como presidente da SAD em seu lugar, anunciou que vai à luta: vai impugnar o resultado da AG de sábado (depois de ter dito que não o faria) e irá candidatar-se nas eleições já agendadas para 8 de Setembro, refere o Record "Calma. O homem do tremoço vai ser Presidente do quê? Da SAD??? Chega!!!! Se é assim que o Torres Pereira quer então vou à luta! Não Sousa Cintra, não és o Presidente da SAD pois para isso tens de passar por muitos passos. Agora acabou. Querem guerra. Eu compro! Vou impugnar a AG e o Presidente da SAD ainda sou eu! Vou a eleições. Vamos ver quem vence. Se são a maioria dos sócios ou os "podres" e os Viscondes! Eu vou à luta!", escreveu Bruno de Carvalho numa publicação no Facebook.