Bruxelas adopta lista de produtos dos EUA que passam a pagar taxas adicionais de importação

Reuters

Numa nota hoje divulgada, o executivo comunitário espera concluir os procedimentos necessários com os Estados-membros da União Europeia (UE) até final do mês, de modo a que as taxas entrem em vigor em Julho.

A decisão hoje adoptada tem como objectivo responder aos danos causados pela aplicação, pelos Estados Unidos da América (EUA) de tarifas aduaneiras adicionais à importação de aço e alumínio da UE, avaliadas em 6,4 mil milhões de euros.

Para já, Bruxelas espera conseguir equilibrar o défice no comércio externo com os EUA em 2,8 mil milhões de euros, ficando 3,6 mil milhões para equilibrar com medidas a adoptar nos próximos três anos, depois da Organização Mundial do Comércio conseguir um acordo entre as duas partes.

A lista hoje adoptada inclui produtos como sumo de laranja, milho doce, 'bourbon', manteiga de amendoim, arroz e calças de ganga, que passarão a pagar 25% de taxas adicionais.

Os baralhos de cartas são a excepção, com uma taxa adicional de 10%.

Em Março, os EUA anunciaram a aplicação de taxas adicionais às importações de aço (25%) e de alumínio (10%), que entraram em vigor a 31 de Maio.