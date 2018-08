Bruxelas apoia três empresas portuguesas com 5,7 milhões. RTP recebe 2,4 milhões

A Comissão Europeia vai apoiar financeiramente 14 projectos europeus, três dos quais são portugueses. Em causa estão 34 milhões de euros, revelou Bruxelas esta quinta-feira, 9 de Agosto, através de uma nota às redacções.



"As empresas portuguesas Sakthi Portugal, Visionware e RTP participam em três projectos que vão receber 1,1, 2,2 e 2,4 milhões de euros, respectivamente, de fundos europeus. O montante é atribuído no âmbito do instrumento FTI - Fast Track to Innovation, financiado pelo programa Horizonte 2020, tutelado pelo comissário europeu Carlos Moedas", explica o comunicado.



A Comissão explica que "o esquema Fast Track to Innovation visa produtos, serviços, processos ou modelos de negócios radicalmente novos e inovadores que abrem novos mercados."



A Visionware avançou com o projecto "Scene", tratando-se de "uma plataforma móvel aberta para aplicações de cidades inteligentes na área da segurança". Neste caso o financiamento é de 2,2 milhões de euros.



O terceiro projecto é da Sakthi Portugal, uma empresa da Maia, cujo o projecto "Digimat" "desenvolve soluções inteligentes para materiais digitais na indústria automóvel", com o apoio a ser de 1,1 milhões de euros.