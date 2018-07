Bruxelas avisa Estados-membros para prepararem cenário de não acordo no Brexit

A Comissão Europeia alertou os 27 Estados-membros para estarem preparados para todas as eventualidades no processo relativo à saída britânica da União Europeia, nomeadamente a possibilidade de não existir um acordo sobre a relação futura entre Londres e Bruxelas.

Continua complexa e incerta a negociação para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE). Esta quinta-feira, 19 de Julho, a Comissão Europeia avisou os 27 Estados-membros da União (excluindo o Reino Unido) para se prepararem para todos os cenários relacionados com o Brexit, inclusivamente a possibilidade de Londres e Bruxelas não chegarem a acordo sobre a relação futura entre os dois blocos económicos.





A Comissão Europeia explica depois que se for ratificado um acordo sobre o Brexit antes do dia 30 de Março de 2019 (Londres estabeleceu as 23:00 de 29 de Março para concretizar a saída), haverá um período de transição findo o qual as regras europeias cessarão de se aplicar ao Reino Unido a partir de 1 de Janeiro de 2021.