Consumo abranda, investimento e exportações fortes



Ainda assim, na segunda metade do ano o consumo privado deverá desacelerar, uma vez que a criação de emprego continuará a acontecer, mas a um ritmo mais lento. Além disso, a subida do preço dos combustíveis deverá pesar no rendimento disponível das famílias.



Já o investimento continuará forte, com uma projecção favorável. A Comissão nota que a saúde financeira das empresas está melhor e que as condições de financiamento continuam acomodatícias. Dessa forma o investimento em equipamento deverá manter-se com um bom comportamento. Soma-se ainda a recuperação do investimento em construção, que foi afectado no primeiro trimestre pelas fortes chuvadas de Março, mas que deverá agora voltar a um comportamento melhor.



No que toca ao comércio internacional, tanto as exportações como as importações vão continuar a crescer a "ritmos elevados", mas contribuição da procura externa líquida deverá ser negativa, devido à degradação do ambiente externo.



Salários contidos, casas muito mais caras



O relatório de Verão explica ainda que os preços sofreram um "abrandamento significativo no início do ano", mas que começaram a recuperar em Maio, nomeadamente por causa dos preços do petróleo. Seja como for, os salários têm estado contidos. A Comissão antevê que gradualmente comecem a crescer, ao longo do horizonte de projecção, provocando um aumento nos preços dos serviços. A inflação deverá ser baixa este ano (1,4%), subindo ligeiramente em 2019, para 1,6%.



Mas há uma excepção: os preços das casas. No primeiro trimestre avançaram 12,2% quando comparados com os mesmos três meses de 2017. Bruxelas justifica o movimento com o turismo e a entrada de capitais estrangeiros no país. É de esperar que a recuperação da actividade da construção contenha esta subida de preços, mas a inflação na habitação vai manter-se substancialmente acima da inflação global até 2019.





(Notícia actualizada às 10h46 com mais informação)

Apesar do arranque frouxo no início deste ano, a Comissão Europeia espera que a economia nacional tenha recuperado algum ritmo no segundo trimestre. É que os motivos que explicam o abrandamento acima do esperado nos primeiros três meses do ano foram sobretudo efeitos temporários (como por exemplo o mau tempo que afectou a construção e o movimento portuário), que entretanto deverão ter sido corrigidos, explica o documento de Bruxelas."Depois de um arranque suave no início do ano, o sentimento económico melhorou em Maio e em Junho, apontando para uma performance mais favorável no segundo trimestre", lê-se no relatório. "Isto é também confirmado pelos últimos dados quantitativos disponíveis", adianta ainda o relatório.