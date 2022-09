Bruxelas dá dois meses a Portugal para transpor novas regras sobre condições de trabalho

A Comissão Europeia lançou esta quarta-feira um processo infração a 19 Estados-membros, incluindo Portugal, devido à não transposição da legislação sobre condições de trabalho transparentes e previsíveis na União Europeia (UE), que combate a precariedade.Bruxelas, segundo um comunicado de imprensa, enviou esta quarta-feira cartas de notificação - a primeira etapa do processo de infração - a 19 Estados-membros, incluindo Portugal, por estes não terem comunicado a completa transposição da diretiva para a legislação nacional, o que deviam ter feito até 31 de agosto.Os países em causa têm agora dois meses para dar conta ao executivo comunitário da transposição da diretiva.A diretiva (lei europeia) em causa tem por objetivo melhorar as condições de trabalho, pela promoção de um emprego mais transparente e previsível, e garantir, simultaneamente, a adaptabilidade do mercado de trabalho, estabelecendo direitos mínimos aplicáveis a todos os trabalhadores na UE que tenham um contrato de trabalho ou outra relação de trabalho definidos na legislação, nas convenções coletivas ou nas práticas vigentes em cada Estado-membro.As novas regras alargam e atualizam os direitos laborais e a proteção aos 182 milhões de trabalhadores na UE - especialmente os dois a três milhões em situação precária de emprego -, prevendo, nomeadamente, que estes tenham "o direito a mais previsibilidade no que diz respeito a atribuições e tempo de trabalho" bem como a informação completa sobre o local de trabalho e remuneração.