Bruxelas dá Navigator como exemplo no combate às barreiras comerciais

Navigator exporta para 123 países A Navigator é uma empresa de capitais nacionais que exporta produtos de pasta e papel para o mercado internacional em 123 países. Diogo da Silveira é o CEO da empresa cujo accionista principal é Pedro Queiroz Pereira. A empresa está cotada na bolsa de valores de Lisboa.

A comissária europeia para o comércio, a sueca Cecilia Malmström, deu a Navigator como um exemplo de uma empresa europeia que se queixou de uma barreira comercial que depois foi resolvida pela Comissão Europeia. Malmström apresentou esta terça-feira um relatório sobre as barreiras comerciais à União Europeia em 2017 que mostra que o impacto dos novos obstáculos pode chegar aos 23,1 mil milhões de euros em exportações Na conferência de imprensa de apresentação do relatório, a comissária europeia tinha preparado um caso português. "Um dos exemplos é a empresa portuguesa chamada The Navigator que exporta produtos de papel para 123 países", começou por dizer num discurso em que exemplificou a acção europeia neste âmbito, argumentando que "está a trazer resultados para empresas de todas as dimensões".Em causa está um alerta que a papeleira Navigator deu a Bruxelas sobre uma mudança no mercado turco. "A barreira que a empresa nos reportou não parecia muito dramática: era sobre a Turquia impor um regime de certificado de importação baseado num preço mínimo", disse Cecilia Malmström.Contudo, a Comissão Europeia viria a concluir que esta era uma barreira "significativa" para todo o sector europeu do papel com um impacto estimado de "150 milhões de euros e milhares de emprego". "O que é muito sério", classificou. "Devido ao nosso esforço, a Turquia aboliu este esquema", revelou a comissária europeia para o comércio.No final de 2017 existiam 396 barreiras ao comércio activas, um "recorde histórico", segundo o relatório apresentado esta terça-feira. Dessas, foram retiradas 45 barreiras, o que poderá ter um efeito positivo nas exportações europeias na ordem dos 8,2 mil milhões de euros. Esta é uma estimativa conservadora que pode estar a subestimar o impacto positivo, de acordo com Bruxelas.