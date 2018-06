Reuters

prolongamento das maturidades dos empréstimos ao lado do seu colega irlandês. Estima-se que essa renegociação tenha gerado poupanças de 2,2 mil milhões

A Comissão Europeia vai emitir obrigações em nome da União Europeia para facilitar a extensão das maturidades dos empréstimos feitos a Portugal através do Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira (MEEF). Este passo consiste na implementação da decisão do Conselho Europeu em 2013. A extensão destes empréstimos deverá diminuir o custo com juros e alisar o perfil de maturidades da dívida portuguesa."Foram adoptadas decisões que autorizam a Comissão a emitir obrigações em nome da União Europeia de forma a facilitar a extensão das maturidade de empréstimos feitos à Irlanda e a Portugal ao abrigo do Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira (MEEF)", anunciou Bruxelas esta terça-feira. Esta decisão tinha sido acordada entre os Estados-membros no Conselho Europeu em 2013.No ponto três da decisão que altera a concessão de assistência financeira a Portugal os chefes de Estado acordaram que "uma prorrogação do prazo médio de vencimento dos empréstimos da União seria benéfica para apoiar os esforços de Portugal". O mesmo documento dizia que "o prazo de vencimento de cada uma das parcelas do empréstimo pode ir até 30 anos".Na altura, a decisão tinha em vista ajudar o país a "recuperar plenamente o acesso aos mercados e sair com êxito do programa", o que viria a acontecer em Maio de 2014. "A fim de tirar pleno partido da prorrogação do prazo médio máximo de vencimento do empréstimo da União, a Comissão deverá ser autorizada a prorrogar o prazo de vencimento das prestações e fracções", referia a decisão.No anúncio desta terça-feira, Bruxelas refere que, ainda que Irlanda e Portugal mantenham "bom acesso aos mercados financeiros", estender as maturidades dos empréstimos do MEEF irá suavizar e prolongar ainda mais o perfil de maturidades da dívida destes países. Contudo, não se sabe a dimensão do impacto desta decisão. Questionada pelo Negócios, fonte oficial da Comissão Europeia ainda não deu mais esclarecimentos."Isso irá ter como resultado poupanças no custo do serviço de dívida para a Irlanda e para Portugal, contribuindo para uma continuada e prudente gestão da dívida e para enviar um sinal positivo aos mercados financeiros", argumenta a Comissão Europeia. Isto numa altura em que o Banco Central Europeu (BCE) já anunciou que vai diminuir o ritmo de compras de dívida a partir de Setembro e acabar definitivamente com os estímulos em Dezembro deste ano. A maturidade média dos empréstimos do MEEF é de 19,5 anos , período que deverá aumentar com esta operação. O custo estimado dos 24,1 mil milhões de euros emprestados é de 2,7%.De acordo com o boletim mensal de Maio do IGCP, o custo médio da dívida emitida pelo Estado português foi de 2% nos primeiros cinco meses deste ano, um mínimo de, pelo menos, oito anos. O stock da dívida tinha um custo médio de 3% no final do ano passado. No primeiro trimestre deste ano a dívida pública aumentou ligeiramente para os 126,4% do PIB O prorrogação dos prazos do empréstimo já tinha acontecido no passado. Em 2013, o então ministro das Finanças, Vítor Gaspar, negociou no Eurogrupo o de euros a ambos os países . Na altura, foi concedido aos dois países mais sete anos para reembolsarem o Mecanismo.