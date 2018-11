Reuters

Bruxelas e Londres chegaram a um acordo preliminar para assegurar o acesso recíproco da banca depois do Brexit, avança o The Times esta quinta-feira, 1 de Novembro.O acordo entre a União Europeia e o Reino Unido - que está de saída do bloco - baseia-se na equivalência, uma estratégia que já é utilizada para permitir o acesso de bancos que não são europeus.De acordo com a Bloomberg, esta tinha sido a oferta de Bruxelas desde o início, mas que Londres tinha rejeitado por não ser suficiente. No entanto, o The Times escreve que o acordo inclui outras funcionalidades.Exemplo disso é que se a União Europeia decidir que as regras britânicos já não são equivalentes, poderá dar "significamente mais" do que os 30 dias que estão actualmente nos acordos com os bancos de outros países. Além disso, nenhum dos lados poderá negar o acesso unilateralmente sem arbitragem.Este acordo nos serviços financeiros fará parte da segunda parte do Brexit, ou seja, do documento que define a futura relação entre o Reino Unido e a União Europeia. Antes disso, terá de haver acordo para o 'divórcio', que define os termos da separação.O negociador do Governo de Theresa May para o Brexit disse ontem que espera um acordo até 21 de Novembro