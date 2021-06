Bruxelas não deixou cair recomendações pré-covid

As recomendações feitas no âmbito do semestre europeu vão inspirar o escrutínio que a Comissão Europeia irá fazer, ao longo dos próximos anos, do cumprimento dos requisitos para desbloquear o dinheiro do PRR.

Bruxelas não deixou cair recomendações pré-covid









