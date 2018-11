Hélder Santos/Cofina

A Comissão Europeia iniciou esta quinta-feira, 8 de Novembro, a segunda fase do processo de infracção a Portugal sobre a atribuição directa da concessão da Zona Franca da Madeira tendo enviado um parecer fundamentado com um prazo de dois meses para resposta.Bruxelas decidiu enviar um parecer fundamentado a Portugal sobre a atribuição directa de um contrato de concessão de serviços para gerir e explorar a Zona Franca da Madeira, segundo um comunicado divulgado.Em causa está a ausência de concurso público, considerando a Comissão Europeia que o contrato em causa não pode beneficiar da isenção destas regras da União Europeia (UE) nesta matéria e que devia ter sido organizado um convite à apresentação de propostas."Ao não publicar esse convite à apresentação de propostas, a entidade adjudicante pode ter discriminado operadores económicos potencialmente interessados em participar no concurso, em violação das regras da UE em matéria de adjudicação de contratos de concessão (directiva 2014/23/UE)", sustentou o executivo comunitário.Portugal dispõe de dois meses para responder às questões levantadas pela Comissão, caso contrário, a Comissão pode instaurar uma acção contra Portugal no Tribunal de Justiça da UE.O processo foi iniciado em Julho de 2017, quando Bruxelas considerou que a adjudicação directa do contrato à Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, "sem um procedimento de concorrência" pode violar a directiva relativa à adjudicação de contratos de concessão.A Comissão Europeia considerou ainda que "a disposição nacional utilizada como base jurídica da adjudicação não está em conformidade com a legislação da UE".