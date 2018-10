Além disso, "o esforço de ajustamento estrutural planeado para 2019 atinge 0,3% do PIB", adianta a Bruxelas, mas "recalculado pelos serviços da Comissão de acordo com a metodologia comum, atinge 0,2% do PIB". Ou seja, para os peritos da Comissão Europeia as contas apresentadas por Centeno não garantem um ajustamento tão elevado, em termos estruturais, como o ministro diz que vai fazer.



Assim sendo, Marco Buti, o director-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros que assina a carta, pede "mais informação na composição precisa do esforço estrutural e dos desenvolvimentos da despesa planeados no esforço de orçamento do Estado, de forma a avaliar como evitar o risco de um desvio significativo do esforço de ajustamento orçamental estrutural recomendado em 2019 e 2018, tomados em conjunto".



A Comissão garante ainda que está disponível para "um diálogo construtivo", antes de formalizar uma opinião sobre as contas portuguesas, e pede que os esclarecimentos sejam enviados até 22 de Outubro, a próxima segunda-feira.



(notícia actualizada às 18:14 com mais informação)

