Bruxelas pronta a apoiar Navigator na contestação a taxa norte-americana

A mesma fonte apontou que "a Comissão interveio como habitualmente para defender os interesses da indústria da União Europeia na altura em que as medidas iniciais foram postas em prática" e sublinhou que, agora que as taxas estão a ser revistas, o executivo comunitário "continua pronto a providenciar qualquer assistência processual", caso as medidas sejam contestadas, algo que a Navigator já anunciou que faria.

Num comunicado enviado na semana passada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Navigator indicou que iria contestar judicialmente a taxa aplicada pelos Estados Unidos sobre as suas vendas naquele país, que tem um impacto de milhões de euros nas contas da empresa portuguesa.