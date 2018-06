Bruxelas propõe centros de processamento de refugiados fora da UE

A proposta não é inteiramente nova mas desta feita poderá mesmo ser coloca em prática face ao reacender de crises diplomáticas relacionadas com a gestão e acolhimento de requerentes de asilo. De acordo com o Politico, Donald Tusk propôs aos líderes da União Europeia a criação de centros de processamento de refugiados situados em países externos à UE.





O presidente do Conselho Europeu propôs que a União crie "plataforma de desembarque regionais" fora da UE. Estes "hotspots" permitiram agilizar a distinção entre refugiados em busca de protecção de migrantes económicos, que deixaria de ser feita em países de chegada ao bloco europeu (Espanha, Itália, Grécia) para passar a ser realizada em países de trânsito como a Líbia ou a Turquia (país que tem um acordo em vigor com a UE que permitiu diminuir o número de requerentes de asilo que chegam ao espaço comunitário). No entanto, para já os países em consideração são a Tunísia e a Albânia.