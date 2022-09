A Comissão Europeia propôs esta quinta-feira ao Conselho da União Europeia a atribuição de um financiamento adicional de 300 milhões de euros a Portugal no âmbito da pandemia de covid-19, num total de 6,2 mil milhões de euros.A verba é proposta ao abrigo do instrumento europeu de apoio temporário para atenuar os riscos de desemprego numa emergência (SURE) e destina-se a financiar despesas efetuadas na continuação de medidas introduzidas para mitigar o impacto da pandemia da covid-19, segundo um comunicado.Uma vez a proposta aprovada pelo Conselho, o apoio financeiro será concedido sob a forma de empréstimos concedidos em condições favoráveis.O empréstimo a Portugal ajudará principalmente a financiar despesas incorridas até maio de 2022, relacionadas com a continuação de medidas relacionadas com o mercado de trabalho e a saúde.Para além dos 300 milhões de euros para Portugal, o executivo comunitário propôs ainda a atribuição de verbas adicionais à Grécia (900 milhões, para um total de 6,2 mil milhões) e a Chipre (26 milhões, perfazendo um total de 632 milhões).