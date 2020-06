Espanha já esclareceu que pretende espanhola da Indústria, Turismo e Comércio, Reyes Maroto, ter indicado que a abertura seria já a 22 de junho. "Quando a pandemia se abateu de repente sobre nós, os Estados-membros reagiram muito desordenadamente e com algum pânico", reconheceu Ylva johansson, numa entrevista com três meios de comunicação europeus, entre os quais o El País. Agora, é importante que isto não se repita, defende. "É muito importante que recordemos o que se passou no princípio da crise para não cair no mesmo caos ao abrir de novo", frisa.Espanha já esclareceu que pretende abrir a fronteira com Portugal a 1 de julho , depois de inicialmente a ministra

A Comissão Europeia quer que os Estados-membros cheguem a acordo para reabrir as fronteiras dentro da União Europeia, no máximo, até ao final deste mês. A ideia é ter o espaço europeu com circulação entre Estados normalizada a partir de 1 de julho. A informação foi confirmada pela comissária do Interior, Ylva Johansson, esta sexta-feira, ao El País. Os ministros do Interior vão reunir-se hoje e um dos temas em cima da mesa será a reabertura de fronteiras, repostas excecionalmente de forma generalizada entre Estados-membros, como medida de saúde pública. Ylva Johansson argumenta que a reabertura não deve tardar porque considera que o dano que resulta das restrições à circulação é maior do que o benefício de saúde que está a ser obtido nesta fase.