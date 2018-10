Bruxelas vai pedir informações adicionais a Itália ainda esta quinta-feira

Não há ainda confirmação oficial mas era algo já esperado. A Comissão Europeia vai pedir às autoridades governamentais da Itália que clarifiquem os números inscritos no rascunho orçamental enviado na passada segunda-feira para Bruxelas.





De acordo com o site Politico, que cita uma fonte europeia e duas fontes do governo transalpino, as três sob a condição de anonimato, a Comissão não decidiu rejeitar a proposta orçamental italiana, tendo para já optado por requerer informações adicionais. Entretanto, a AFP corroborou esta informação.