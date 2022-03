Bulgária alerta para minas navais à deriva no Mar Negro

Partilhar artigo



O governo da Bulgária alertou sobre a presença de minas explosivas que se encontram à deriva no Mar Negro e que foram supostamente arrastadas a partir da cidade ucraniana de Odessa pondo em risco o trânsito marítimo na zona.



De acordo com um comunicado do Executivo búlgaro, os artefactos explosivos "foram arrastados por uma tempestade e estão a flutuar no Mar Negro constituindo uma ameaça para todas as embarcações".



As minas navais são procedentes da costa de Odessa, principal porto da Ucrânia e, segundo especialistas, fazem parte do dispositivo defensivo ucraniano contra o desembarque das forças russas.



Especialistas da Academia Naval em Varna, Bulgária, disseram à agência espanhola Efe que as minas podem chegar às águas territoriais búlgaras dentro dos próximos dez dias.



O governo de Sofia disse que a Armada búlgara e as autoridades civis do país estão a pôr em prática medidas extraordinárias de vigilância e preparam-se para neutralizar as minas navais.



"Pede-se aos residentes que vivem perto da zona marítima para alertarem os serviços de emergência se forem descobertos objetos esféricos na água ou na costa", acrescenta o comunicado.



As tripulações dos navios comerciais que navegam na zona foram alertadas para que vigiem o mar com a máxima atenção e informem imediatamente as autoridades costeiras em caso de ser avistado qualquer objeto suspeito.



As minas navais ficam à deriva, flutuando à superfície em caso de rutura do cabo da âncora que fixa a posição.