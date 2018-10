Bullying dos senhorios: O assunto “deve ser extremamente ponderado”

A secretária de Estado da habitação entende que a maioria dos casos que consubstanciam situações de pressão dos senhorios sobre inquilinos já são punidas por lei. E teme que as câmaras não tenham capacidade para aplicar a lei no futuro. Proposta do Bloco vai ser votada na próxima semana.