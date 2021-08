Bundesbank espera forte crescimento da economia alemã no verão

O Bundesbank espera um forte crescimento da economia alemã no verão e prevê uma inflação média superior a 2% na Alemanha até meados de 2022, indica o boletim mensal divulgado esta segunda-feira. O banco central alemão considera decisivo para este crescimento que as medidas de confinamento tenham sido levantadas a partir de maio."A produtividade económica alemã pode subir fortemente no verão de 2021 e aumentar mais do que na primavera", segundo o boletim de agosto do Bundesbank. O levantamento das medidas de confinamento teve um efeito mais forte e, sobretudo, mais prolongado do que na primavera.O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha pode alcançar o nível anterior à crise no verão ou no outono. De momento, mantém-se a incerteza quanto aos efeitos da pandemia de covid-19."A variante Delta e a queda na dinâmica de vacinação podem levar a medidas de proteção mais severas, o que penalizaria mais a economia no trimestre de outono", segundo os peritos do Bundesbank.Também há previsões de uma subida da inflação, mas isso deve-se a efeitos extraordinários que devem desaparecer em dezembro. Nessa altura, é possível que a economia alemã tenha uma inflação de 4% e 5%, mas deverá baixar no início de 2022.