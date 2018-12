Para 2021, as estimativas apontam para um crescimento de 1,5%.



O Bundesbank considera que a desaceleração do crescimento económico no terceiro trimestre se deve às dificuldades da indústria automóvel, que reduziram de forma temporária a oferta de veículos e, por isso, a produção e as vendas.

O Bundesbank reviu de novo em baixa, para 1,5%, as previsões de crescimento da Alemanha para este ano, menos cinco décimas face às previsões de Junho, devido aos problemas da indústria automóvel, foi anunciado esta sexta-feira, 14 de Dezembro.Em Junho, o Bundesbank tinha revisto também em baixa e em cinco décimas as estimativas de crescimento para este ano face aos cálculos de Dezembro do ano passado (2,5% previsto em Dezembro de 2017).Nas últimas projecções económicas, publicadas esta sexta-feira, os economistas do Bundesbank revêem também em baixa, de menos três décimas, as previsões de crescimento para 2019 para 1,6% e mantêm as de 2020 em 1,6%, em comparação com as estimativas anteriores, de Junho.