O Governo prevê, da discussão do OE para 2024, um cenário pouco diferente do do ano passado na abertura às ideias dos outros partidos. É a postura que, diz Ana Catarina Mendes, está a permitir alcançar excedentes e reduzir a dívida.

“Cá estaremos para negociar propostas de equilíbrio”, diz Ana Catarina Mendes









