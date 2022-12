Câmara de Lisboa alerta para "chuva persistente" no sábado à noite

A Câmara de Lisboa alertou hoje para a chuva "persistente e por vezes forte" que se espera no sábado à noite e pediu à população para tomar precauções."Considerando que o IPMA colocou o distrito de Lisboa sob aviso amarelo, com período mais crítico entre as 22:00 do dia 10 de dezembro e as 06:00 do dia 11, onde se espera precipitação persistente e por vezes forte, a Câmara Municipal de Lisboa apela à população para que tome precauções", indicou a autarquia num comunicado.Na mesma nota, a câmara disse que os agentes de Proteção Civil da cidade, os serviços operacionais municipais e elementos das Juntas de Freguesia "estão de prevenção para a mais pronta resposta à cidade".Este alerta da autarquia lisboeta surge depois de a cidade ter sido afetada por uma forte chuva e por inundações.Desde a noite de quarta-feira, o mau tempo associado à chuva intensa provocou várias inundações no distrito de Lisboa, o que motivou o corte de estradas, túneis e acessos a estações de transporte, assim como danos em estabelecimentos comerciais, habitações e veículos, causando elevados prejuízos.Há a registar a morte de uma mulher em Algés, no concelho de Oeiras, distrito de Lisboa, e dezenas de pessoas desalojadas no distrito.Lusa/fim