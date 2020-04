Câmara de Lisboa aprovou compra de imóveis privados devolutos para pôr no arrendamento

O executivo camarário aprovou esta quinta-feira uma proposta para lançar uma consulta ao mercado e avançar com a aquisição de imóveis privados que se encontrem devolutos para serem depois integrados no programa de arrendamento acessível do município.

O parque habitacional da câmara de Lisboa vai ser reforçado com a aquisição de imóveis privados, que se encontrem à venda devolutos e prontos para habitar. A proposta, apresentada pela vereadora da habitação, foi aprovada esta quinta-feira na reunião do executivo camarário, disse ao Negócios fonte do gabinete de Paula Marques.