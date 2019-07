Câmara do Porto alvo de buscas no âmbito de processo do DIAP

A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou esta quinta-feira a realização de buscas na Câmara do Porto, no âmbito de um processo que corre termos no DIAP do Porto, tendo, segundo fonte da autarquia, recolhido "comunicações eletrónicas e documentos" urbanísticos.

"Confirma-se a realização de buscas na Câmara Municipal do Porto no âmbito de um processo que corre termos no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] do Porto", lê-se na resposta enviada à Lusa pela PGR.