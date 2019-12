A votação para acusar Donald Trump - que se tornou o terceiro presidente norte-americano a passar por este processo, juntando-se a Andrew Johnson e Bill Clinton - dos dois crimes conseguiu o apoio de quase todos os congressistas democratas, mas de nenhum dos congressistas republicanos.



Depois de mais de seis horas de debate, 230 congressistas votaram a favor e 197 votaram contra a adoção do primeiro artigo de "impeachment" que passa pela acusação de abuso de poder na pressão à Ucrânia. O segundo artigo em que Trump é acusado de obstrução ao Congresso contou com 229 votos a favor e 198 contra.



"Não poderia estar mais orgulhosa ou mais inspirada pela coragem moral dos congressistas democratas", afirmou a democrata Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes, após a votação.



A aprovação do processo de "impeachment" na Câmara dos Representantes, que é controlada pelo Partido Democrata, abre caminho ao julgamento no Senado, que é controlado pelo Partido Republicano, sendo necessários dois terços dos votos para condenar o presidente.



No início do próximo ano, os senadores irão decidir se o presidente deve ser condenado pelos crimes de que é acusado pelos democratas e, assim, se deve sair da Casa Branca. No entanto, é expectável que os republicanos, que controlam o Senado, ilibem Trump, até porque este deverá ser o candidato do partido às eleições presidenciais que se realizam em novembro do próximo ano.

