A campanha presidencial de Cavaco Silva em 2011 recebeu 253 mil euros de dez altos responsáveis do BES/GES cujo valor tinha origem no saco azul. A lei do financiamento das campanhas proíbe donativos de empresas.

Ou seja, esses dez altos responsáveis do grupo são suspeitos de terem financiado a campanha presidencial em 253 mil euros, montante que não era dos próprios mas sim da ES Enterprises, o chamado saco azul do grupo BES/GES. É este saco azul que está envolvido em vários processos judiciais como a Operação Marquês ou o caso EDP que envolvem José Sócrates, Manuel Pinho e Zeinal Bava.



Ora, a lei do financiamento das campanhas proíbe donativos de empresas, permitindo apenas donativos de particulares até um certo valor que é atualizado anualmente.



De acordo com a Sábado, Cavaco Silva foi contactado mas não respondeu até ao fecho da edição. Vasco Valdez Matias, à data mandatário financeiro de Cavaco, afirmou à Sábado que desconhecia "em absoluto" a situação. "Se for verdade, como é que podíamos saber!?", questionou.



O caso está a ser investigado pelo Ministério Público e é do conhecimento da Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, de acordo com a Sábado.