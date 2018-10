Canadá junta-se ao México e EUA e NAFTA dá origem ao USMCA

Depois de várias semanas de conversações, o Canadá e os Estados Unidos chegaram finalmente a um entendimento sobre o acordo que substituirá o NAFTA, e que abarcará, além destes dois países, o México, tal como no tratado original de livre comércio da América do Norte.





De acordo com as agências internacionais, os negociadores do Canadá e dos Estados Unidos trabalharam durante todo o fim-de-semana para cumprirem a data-limite fixada pelos Estados Unidos, a meia-noite de domingo (5 da manhã de segunda-feira, em Lisboa) e chegaram a um entendimento que permitirá aos líderes dos três países assinarem o novo acordo durante o mês de Novembro.