manteiga de amendoim, arroz e calças de ganga também foram afectados.

Neste momento, esta proposta ainda está em preparação, não sendo uma decisão final. A ideia é implementar um sistema de quotas e tarifas que impeça países como a China, a Coreia do Sul, o Brasil ou a Turquia de desviar o aço que ia para os EUA para o Canadá, pressionando os preços e prejudicando os produtores locais. Ou seja, além de serem atingidas pelas tarifas, estas empresas teriam também uma concorrência mais forte.Um sistema semelhante estará também a ser equacionado para a União Europeia.Para o Canadá, este problema é mais expressivo. Isto porque os Estados Unidos representaram 55% das importações de aço do Canadá em 2017, sendo que o resto veio de países como a China, a Coreia do Sul, o Brasil ou a Turquia. As tarifas dos EUA abrem a porta a que estes países exportem mais para o Canadá e baixem os preços, o que afectará a indústria local. A antecipação desse problema tem levado as associações de produtores a pressionar o Governo para tomar medidas de salvaguarda.Neste momento, a retaliação europeia a Trump já está no terreno . A resposta do Canadá chegará no domingo, dia 1 de Julho. Em ambos os casos isto inclui tarifas aduaneiras sobre o aço e o alumínio, mas não só. Produtos como o whisky Jack Daniels ou