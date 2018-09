Candidato às presidenciais esfaqueado em acção de campanha no Brasil

O candidato às presidenciais brasileiras pelo PSL estava no meio da multidão quando foi atingido com uma facada na barriga.

Reuters

O candidato presidencial brasileiro, Jair Bolsonaro, foi esta quinta-feira esfaqueado em acção de campanha em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. De acordo com Flavio Bolsonaro, filho do candidato do Partido Social Liberal (PSL), o ferimento foi superficial e este encontra-se bem de saúde.



"Jair Bolsonaro sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdómen. Graças a Deus, foi apenas superficial e ele passa bem. Peço que intensifiquem as orações por nós!", escreveu Flávio Bolsonaro no Twitter.

A visita do candidato ao hospital filantrópico da Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Cancro (ASCOMCER), esta tarde, já tinha sido marcada por tensão e tumultos. Segundo a Polícia Federal do Brasil, o agressor já foi detido e as autoridades irão instaurar um inquérito para apurar a agressão.

De acordo com o site brasileiro Estadão, o candidato estava no meio da multidão que o recebia quando foi atingido com uma facada na barriga. O autor do atentado ainda não foi identificado.