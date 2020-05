Segundo o INE, os impostos e as contribuições sociais tiveram em 2019 o mesmo peso na economia que no ano anterior: 34,8%.

A carga fiscal foi de 34,8% do PIB no ano passado, mantendo assim o máximo histórico registado pela primeira vez em 2018 divulgou nesta segunda-feira, 11 de maio, o INE Segundo os dados divulgados hoje pelo INE, as Administrações Públicas cobraram mais 4% em impostos e contribuições sociais (excluindo as imputadas), num total de 73.984 milhões de euros.