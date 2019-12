Carlos Moedas integra Conselho de Administração da Gulbenkian

von

der Leyen, disse ao Negócios fonte da fundação. A "luz verde" só chegou agora.

A equipa, liderada por Isabel Mota, é composta por Martin Essayan (bisneto do fundador), José Neves Adelino e Guilherme de Oliveira Martins (administradores executivos), Emílio Rui Vilar, Graça Andersen Guimarães, António Feijó e Pedro Norton (administradores não executivos).



A fundação não indica qual o pelouro que lhe será atribuído. Essa informação só será avançada no altura da tomada de posse marcada para 7 de janeiro, às 12 horas, na Fundação Calouste Gulbenkian.



Carlos Moedas nasceu em Beja em 1970 e tem uma licenciatura em engenharia civil pelo Instituto Superior Técnico e um MBA pela Harvard Business School. Começou a sua carreira como engenheiro no Grupo Suez em Paris, foi quadro da Goldman Sachs e do Deutsche Bank em Londres.



Em 2011 foi eleito deputado à Assembleia da República, sendo nomeado secretário de Estado-adjunto do Primeiro Ministro Pedro Passos Coelho, cargo que ocupou até 2014. A 1 de novembro desse ano tomou posse como Comissário Europeu da Investigação, Ciência e Inovação, fazendo parte da equipa de Jean-Claude Juncker até há um mês.



Carlos Moedas será o nono membro do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian, anunciou a instituição esta manhã através de um comunicado enviado às redações. A eleição do ex-Comissário Europeu da Investigação, Ciência e Inovação, cargo que exerceu até novembro passado, foi por "unanimidade", refere a fundação.A votação do nome do novo administrador no Conselho de Administração ocorreu no final de outubro mas ficou condicionada à aprovação do atual colégio de comissários e da presidente da Comissão Europeia, Ursula