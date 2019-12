Carros em circulação com imposto atualizado à inflação

"Mantém-se em vigor em 2020 o adicional de IUC (...) aplicável sobre os veículos a gasóleo", lê-se na proposta preliminar do Orçamento do Estado para 2020, a que o Negócios teve acesso.





Assim, um veículo novo a gasolina de até 1.250 centímetros cúbicos de cilindrada e que tenha um escalão de até 140 gramas de CO2 por quilómetro paga, atualmente, 102,81 euros de imposto de circulação, sendo 29,3 euros pela componente de cilindrada e 60,1 euros de escalão poluidor, sendo o restante o coeficiente de idade. Em 2020, passará a pagar 103,12 euros, sendo 29,39 euros pela componente de cilindrada, 60,28 euros pela componente ambiental e o restante pela idade.



Já o imposto de circulação de ambarcações de recreio de uso particular com potência motriz igual ou superior a 20 kW, registados desde 1986 vai ter um agravamento superior, de 0,4%.



Já as aeronaves de uso particular vão manter o imposto por quilo (0,69 euros), mas o limite de imposto sobe para 12.679,93 euros, face aos 12.642 euros, uma subida de 0,3%.

O Governo optou, nas taxas gerais, por atualizar o selo do carro ao valor da inflação esperada para este ano, ou seja, em torno dos 0,3%, em qualquer das categorias de veículos e quer sejam carros matriculados até 2007 como os que são posteriores a essa data.