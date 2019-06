Casa Branca avaliou legalidade de despromoção de Powell

A Casa Branca analisou a legalidade de despromover o presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, em fevereiro, de acordo com a Bloomberg que cita fontes próximas do assunto.

A equipa de conselheiros da Casa Branca esteve assim a avaliar as implicações legais de retirar a presidência a Powell e colocá-lo como governador da Fed, segundo as mesmas fontes. O que seria uma decisão sem precedentes, destaca a Bloomberg.

Esta avaliação ocorreu pouco tempo depois de ter sido noticiado que Donald Trump estava a ponderar despedir Powell. Em dezembro, o canal de televisão CNN divulgou que o presidente dos EUA teria sondado os seus assessores sobre se teria base legal para demitir Jerome Powell. Um dia depois o secretário do Tesouro dos EUA, Steve Mnuchin, garantiu que este cenário não estava em cima da mesa.

A conclusão desta análise terá sido partilhada apenas com o núcleo duro dos conselheiros de Trump, de acordo com as mesmas fontes.

Fonte oficial da Casa Branca rejeitou comentar sobre o que considerou ser alegadas discussões tidas há meses. O conselheiro económico de Trump, Larry Kudlow, afirmou que despromover Powell não está atualmente a ser considerado.

Já a porta-voz da Fed, Michelle Smith, afirmou, através de um email que "segundo a lei, a cadeira da administração da Reserva Federal só pode ser retirada com uma justificação."

As críticas de Trump a Powell remontam ao ano passado, com o presidente dos EUA a defender que a Fed devia cortar os juros do país e têm sido constantes.