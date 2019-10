Para os próximos quatro anos, o primeiro-ministro prometeu mais casas (10 mil), mais autocarros (700), mais comboios (14 novas composições para o Metro de Lisboa e 18 para o do Porto, e mais 22 comboios novos para a CP e outros 20 que serão recuperados), mais barcos (dez novos navios para a Transtejo), mais camas para os estudantes (12 mil), a conclusão de hospitais (quatro) e a construção do novo Hospital do Funchal, mais unidades de saúde familiar (20), um alargamento do cheque dentista, vales para a compra de óculos para crianças, equipas de saúde mental.



Prometeu ainda lutar por um acordo para a subida da generalidade dos salários, bem como por um entendimento na concertação social para definir um "valor de referência para a remuneração dos jovens qualificados".



Também confirmou a intenção de "aumentar progressivamente as deduções fiscais no IRS em função do número de filhos", uma medida que não deverá distinguir a dedução em função do rendimento do agregado familiar. Frisou ainda que o Governo vai criar o "complemento-creche, para apoiar as famílias a partir do segundo filho".

O primeiro-ministro levou esta quarta-feira uma mão cheia de anúncios para apresentar o Programa de Governo para a legislatura que agora arranca. Perante os recém-empossados deputados da Assembleia da República, prometeu mais casas, mais barcos, mais comboios, mais camas para os estudantes e ainda muito mais.António Costa pegou em todos os anúncios e promessas que têm vindo a ser feitos pelos socialistas nas últimas semanas e levou-os todos ao Parlamento, para a apresentação do Programa de Governo.